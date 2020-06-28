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Aktüel

Balıkesir'de iki bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 11:45:43 -
Balıkesir'de iki bina karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tebdirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İkizçay Mahallesi'nde fırın ve pastanenin de bulunduğu dörder katlı 2 bloktan oluşan apartmanlar karantinaya alındı.

İşletmelerin kapatıldığı, 14 gün süresince giriş çıkışların yasaklandığı bu binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı duyuruldu.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine, ilçede virüsün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla kararlar alındığını söyledi.

Sırmalı, "Pozitif vaka ve vakaya temaslı yoğunluğu belirlenen İkizçay Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 bloğun, iç mekan yerleşimleri ile aynı adreste bulunan işletmelerde 10 Temmuz'a kadar karantina uygulanmasına karar verildi." diye konuştu.

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