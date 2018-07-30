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Balıkesir'de gözlük kabında uyuşturucu hap ele geçirildi

Gönen ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek bir araçta yaptıkları aramada, 148 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:33
Balıkesir'de gözlük kabında uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa’dan Balıkesir’in Gönen ilçesine uyuşturucu hap geleceği ihbarını değerlendiren Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gönen Balya yolu üzerinde Hacıvelioba Mahallesi yakınlarında 34 LNL 94 plakalı aracı durdurdular.

Araçta yapılan detaylı aramalar neticesinde gözlük kabında saklanmış 148 adet ecstasy sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. Araca ve uyuşturucu maddelere jandarma ekiplerince el konuldu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:33
  1. Bursa
  2. Balıkesir
  3. Bosna Hersek
  4. gönen
  5. uyuşturucu
  6. ihbar
  7. jandarma

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