  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de gözaltına alınan 12 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de gözaltına alınan 12 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:08:44 -
Balıkesir'de gözaltına alınan 12 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik iki operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan 12 kişinin adreslerindeki aramalarda 6,80 gram esrar, 208 hap, 4,90 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 tabanca fişeği, uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 11 bin lira ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan diğer 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan Türkçesi ile konuşmaya çalıştığı video sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Ermeni kadından Azerbaycan itirafı
Dünya

Ermeni kadından Azerbaycan itirafı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir Ermeni genç kadın, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zo..
Son dakika! Ermenistan'dan alçak saldırı
Gündem

Son dakika! Ermenistan'dan alçak saldırı

Ermenistan'dan Azerbaycan'a yeni saldırı... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Gence'ye yapılan saldırının ardından E..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay