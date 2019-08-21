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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:51
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen eski 2 astsubay, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Ayrıca, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheli veya tanık ifadelerinde adı geçen 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:51
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