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Balıkesir'de FETÖ'den aranan 3 askerden 2'si yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si polis tarafından yakalandı.

20 Kasım 2018 Salı 17:37
Balıkesir'de FETÖ'den aranan 3 askerden 2'si yakalandı

Konya, Ankara ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Balıkesir'de ikamet ettikleri belirlenen 1 uzman çavuş, 1 ihraç teğmen ve 1 askeri personel polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ şüphelileri soruşturma illerine teslim edildi. Aranan diğer şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:37
  1. Zonguldak
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Balıkesir

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