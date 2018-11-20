Balıkesir'de FETÖ'den aranan 3 askerden 2'si yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si polis tarafından yakalandı.20 Kasım 2018 Salı 17:37
Konya, Ankara ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Balıkesir'de ikamet ettikleri belirlenen 1 uzman çavuş, 1 ihraç teğmen ve 1 askeri personel polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ şüphelileri soruşturma illerine teslim edildi. Aranan diğer şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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