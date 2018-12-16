Balıkesir'de FETÖ operasyonu! 2 gözaltı
Balıkesir'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.16 Aralık 2018 Pazar 14:28
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında aranan 2 FETÖ üyesi şüpheli yakalandı. 'Emniyet mahrem imamı' olan FETÖ'cü adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 'Emniyet mahrem imamı' olduğu tespit edilerek hakkında yakalama emri bulunan M.A. İzmir'de yakalanarak Balıkesir'e getirildi. Adli makamlara sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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