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Aktüel Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:18:59 -
Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Cevdet Karabulut idaresindeki 10 F 6625 plakalı otomobil, kırsal Karagöz Mahallesi Kocadere mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cesedi, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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