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Aktüel Balıkesir'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Aktüel

Balıkesir'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:21:21 -
Balıkesir'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Metin Gedik (59) yönetimindeki 34 FU 3417 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir çevre yolu Ortamandıra Mahallesi Adatepe mevkisinde, yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazada, ters dönen araçtaki sürücüyle eşi Gülten Gedik (52), kızı Esranur Cicigün (22) ve 1 yaşındaki torunu Buğlem Cicigün ile yeğenleri Rabia Ulusu (7) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin önünde başka bir araçla seyir halinde olan minik Buğlem'in babası Ayhan Cicigün ise ekiplerle birlikte yaralıların çıkarılmasına yardım etti. Cicigün, daha sonra kızının biberonunu araçtan çıkararak yanına aldı.

Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Buğlem Cicigün ile Rabia Ulusu kurtarılamadı.

Ailenin, Akhisar'dan Çanakkale'nin Yenice ilçesine taşındığı ve eşyaların nakliyesi için yola çıktıkları anlaşıldı.

Kızının öldüğünü öğrenen baba Cicigün, büyük üzüntü yaşadı.


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