  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir'de denizde yüzerken fenalaşan kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:50:35 -
Balıkesir'de denizde yüzerken fenalaşan kişi boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada fenalaşan kişi boğuldu.

Arkadaşlarıyla Altınkum plajına gelen Cabbar Özkan (56) bir süre sonra yüzmek için denize girdi.

Yüzdüğü sırada fenalaşan Özkan'ı arkadaşları, deniz yüzeyinde hareketsiz halde yatar halde gördü. Arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından karaya çıkarılan Özkan'a ilk müdahaleyi plajda görevli cankurtaran yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, nabzı atmayan Özkan'ı Edremit'teki bir özel hastaneye kaldırdı. Özkan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Özkan'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle kalp pili takılı olduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Quaresma'ya sürpriz talip
Spor

Quaresma'ya sürpriz talip

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın peşine düştü.
MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata
Teknoloji

MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata

ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, MİT'in ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı