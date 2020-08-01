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Aktüel

Balıkesir'de çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 15:24:57 -
Balıkesir'de çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 hektar alanda zarara yol açtı.

Hondular Mahallesi mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ot yangını ormana sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevlere Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.


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