  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:19:07 -
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 130 hanede toplam 502 kişinin yaşadığı Çeribaşı Mahallesi, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada ise "Çeribaşı Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli amiralin 'Türkiye yüzde yüz haklı' sözü Özlem Gürses'i yerinden fırlattı
Gündem

Emekli amiralin 'Türkiye yüzde yüz haklı' sözü Özlem Gürses'i yerinden fırlattı

Emekli Amiral Semih Çetin katıldığı televizyon programında, S-400'ler konusunda Türkiye'nin yüzde yüz haklı olduğunu söyledi. Bu sözler sonr..
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
Bu kadarı da fazla... Suudi Arabistan'dan İslam düşmanı Macron'a destek!
Dünya

Bu kadarı da fazla... Suudi Arabistan'dan İslam düşmanı Macron'a destek!

İslam'a hakaretleri, Hz. Muhammed'e (s.a.v) saygısızlığı ve camileri kapatacak kadar Müslümanlara kin duyması nedeniyle İslam dünyasının tep..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay