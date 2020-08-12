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Aktüel

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:38:47 -
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.


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