Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.