Balıkesir'de bazı evler karantinaya alındı
Balıkesir'in Balya ilçesindeki üç mahallede bazı evler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alidemirci, Narlı, Çakallar mahallelerindeki bazı kişilerin koronavirüs testleri pozitif çıkan kişilerle temaslı olduğu belirlendi.
Açıklamada, bu mahallelerdeki kişilerin bulunduğu evlerin, hane bazında karantinaya alındığı bildirildi.
Karantina tedbirlerinin alınması ve kontrollerinin sağlanması jandarma ekiplerince yapılacak.