Balıkesir’de başıboş köpek dehşeti! Kollarını paramparça ettiler
Balıkesir Manyas’ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan bir kişi feci şekilde yaralandı.
Manyas’a bağlı Hamamlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 5 başıboş köpek gece evine gitmek üzere yolda yürüyen İ.A.'ya (67) saldırdı. Köpeklerin arasında kalan İ.A., kaçmaya çalışırken yere düştü. Köpeklerin ısırması sonucu, İ.A.'nın kolları ciddi şekilde yaralandı. İ.A., olayın ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan İ.A.’nın en kısa sürede ameliyata alınacağı öğrenildi.
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