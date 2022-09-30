Balıkesir'de babanın kestiği ağaç oğlunun üstüne düştü
Balıkesir'de babasının kestiği ağacın altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşanan kahreden olayda Taner Kıla, Orman İşletme tarafından yürütülen çam ağaçlarının kesimine başlandı.
Kestiği ağaç ters tarafa düşünce, kesim yapılırken babasını izleyen Tamer Çağatay Kıla ağacın altında kaldı.
Baba Taner Kıla'nın ihbarına jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Talihsiz olayla alakalı jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.