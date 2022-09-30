  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Balıkesir'de babanın kestiği ağaç oğlunun üstüne düştü
Yaşam

Balıkesir'de babanın kestiği ağaç oğlunun üstüne düştü

Balıkesir'de babasının kestiği ağacın altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 14:08:59 - 2022-09-30 14:08:59
Balıkesir'de babanın kestiği ağaç oğlunun üstüne düştü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşanan kahreden olayda Taner Kıla, Orman İşletme tarafından yürütülen çam ağaçlarının kesimine başlandı.

Kestiği ağaç ters tarafa düşünce, kesim yapılırken babasını izleyen Tamer Çağatay Kıla ağacın altında kaldı.

Baba Taner Kıla'nın ihbarına jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. 

Talihsiz olayla alakalı jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23