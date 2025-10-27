  • İSTANBUL
Balıkesir'de 6.1'lik deprem! Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan açıklama: Artçı deprem değil
Balıkesir'de 6.1'lik deprem! Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan açıklama: Artçı deprem değil

Balıkesir'de 6.1'lik deprem! Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan açıklama: Artçı deprem değil

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından ilk açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi. Üşümezsoy, "Artçı depremlerle ilgili olarak 4.9'un üzerinde bir sarsıntı olmayacağını" ifade etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından ilk açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI MEYDANA GELDİ

Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik depremin ardından saat 22.50 sularında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"100 KM'LİK BİR YÜZEY YIRTILIYOR"

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, bu depremin bir artçı deprem olmadığını tetikleyici bir deprem olduğunu söyledi.

Şener Üşümezsoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı.

Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor?

100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru.

Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemi var demiştik. Sındırgılılar, bundan daha büyük bir deprem beklemesinler.

Bu deprem daha önceki Balıkesir Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi. Biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Artçı değil, tetiklediği deprem.

Simav'daki depremlerde kuzey güney hattında oluşan depremler. Ama deprem fırtınası şeklinde.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Mgörüş

Bu Hoca da medyamıza hiç ama hiç felaket haberi vermiyor... Tsunami yedibuçuk falan gelecek dese mi acaba...

lazım değil

at kuyruklu föterli eşşekler yasaklansın, ya da sınırlama getirilsin
