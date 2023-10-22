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Yerel Balıkesir’de 487 araca 221 bin TL ceza
Yerel

Balıkesir’de 487 araca 221 bin TL ceza

Yeniakit Publisher
2023-10-22 14:51:00 -
Balıkesir’de 487 araca 221 bin TL ceza

Balıkesir il merkezinde trafik ekiplerinin gürültülü müzik dinleyen araçlar ile motosikletlere yönelik yaptığı denetimlerde 487 otomobil ve motosiklete 221 bin 446 TL idari para cezası uygulandı. Trafik uygulamasında ayrıca 10 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 ekip ve 16 trafik personelinin katılımı ile il merkezi Milli Kuvvetler Caddesi-Anafartalar Caddesi-Kızılay Caddeleri üzerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücüler ve motosiklet sürücüleri üzerinde yapılan denetimde; 487 otomobil ve motosiklete 221 bin 446 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik uygulamasında ayrıca 10 araç trafikten men edildi.

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