Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.48’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 6,29 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

ARTÇI BİR HAREKET Mİ?

Önceki günlerde aynı bölgede kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan bu yeni sarsıntı, uzmanlar tarafından artçı bir hareket olarak değerlendiriliyor. AFAD ve ilgili kurumlar, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, saha taramalarının sürdüğünü belirtti. Vatandaşlara, hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri uyarısında bulunuldu.