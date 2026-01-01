Balıkesir yeni yıla depremle girdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 1 Ocak 2026 sabahı saat 06.57’de 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8,33 kilometre derinliğinde oluşan bu sarsıntı, halk arasında endişeye neden oldu.

Depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesir’de yaşanan bu sarsıntıların klasik bir tektonik deprem zinciri gibi değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Ersoy, bu sürecin daha çok magmatik hareketlilikle ilişkili olduğuna dikkat çekti.

“Eğer bu klasik bir tektonik deprem olsaydı, bir ana şok olur, ardından artçı sarsıntılar belirli bir zaman diliminde son bulurdu,” ifadelerini kullanan Ersoy, Balıkesir’deki sarsıntıların aylar, hatta bir yıla kadar sürebileceğini belirtti. Bu tür depremlerin, yer kabuğunun altındaki sıcak akışların mevcut çatlaklardan yüzeye yönelmesiyle oluştuğunu aktardı.

Prof. Dr. Ersoy, bölgede daha önce meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin de bu zincirin bir parçası olduğunu ve aynı magmatik süreçle ilişkili olabileceğini kaydetti. Uzmanlara göre, bölgede yaşayanların olası sarsıntılara karşı hazırlıklı ve dikkatli olması gerekiyor.