Balıkesir ve bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.06.2020 Perşembe günü Balıkesir’in Altıeylül, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Manyas, Balya, Gönen, Bandırma, Marmara Adası, Erdek, Susurluk ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.