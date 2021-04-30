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Gündem Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan şehit Aybüke Yalçın açıklaması
Gündem

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan şehit Aybüke Yalçın açıklaması

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak şehit Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki gösterdi. Şıldak "Onun hatırası kutsalımızdır, dokunulamaz. Şehidimizin adını gururla yaşatacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 10:39:00 -
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan şehit Aybüke Yalçın açıklaması

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki göstererek, "Onun hatırası kutsalımızdır, dokunulamaz. Şehidimizin adını gururla yaşatacağız." ifadesini kullandı.

Vali Şıldak, yazılı açıklamasında, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmesi için mahkemeye başvurulmasını doğru bulmadığını belirtti.

"Bu durum hiçbir mazeretle açıklanamaz"

Okulun isminin değiştirilmek istenmesini kınayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz her zaman milletimizin gönlünün en derin yerindedir. Mezun olduğu okuluna adını vererek devletimiz ve milletimizin minnet ve vefa duygularını ifade ettiğimiz şehit öğretmenimiz, şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırasına yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu durum hiçbir mazeretle açıklanamaz. Onun hatırası kutsalımızdır, dokunulamaz. Şehidimizin adını gururla yaşatacağız."

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