  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Balıkesir Valisi Hasan Şıldak açıkladı: Mutasyonlu koronavirüs hızla yayılıyor
Gündem

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak açıkladı: Mutasyonlu koronavirüs hızla yayılıyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte mutasyonlu koronavirüsün hızla yayıldığını açıkladı.Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Şıldak, “Siz değerli vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz. Kurallara tam olarak uyalım, hepimiz kendi tedbirimizi alarak ilimizi sağlıklı günlere taşıyalım” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 19:25:00 -
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak açıkladı: Mutasyonlu koronavirüs hızla yayılıyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde mutasyonlu virüsün hızla yayıldığını belirterek, "Siz değerli vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz. Kurallara tam olarak uyalım, hepimiz kendi tedbirimizi alarak ilimizi sağlıklı günlere taşıyalım" dedi.

Şıldak, Balıkesir genelinde koronavirüs vaka sayısının arttığını belirterek, yayılımın, mutasyonlu virüsten kaynaklandığını ve daha hızlı bir yayılım gösterdiğini söyledi.

Balıkesir'in normale dönebilmesi için herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirten Vali Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Covid-19 salgınından kurtulabilmemiz için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi mevcut tedbirleri en iyi şekilde uygulayarak bunu başarabiliriz. Bildiğiniz gibi son dönemde neredeyse bütün ilçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor ve hastalığın bu seyri maalesef durmuyor. Yayılan virüsün mutasyonlu olduğunu, daha fazla bulaşıcılık özelliği taşıdığını da belirtmek istiyorum. Balıkesir'de yeni normalleşme döneminin daha erken başlayabilmesi için bütün kurumlarımızın desteğiyle yoğun şekilde denetim uyguluyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızdan da anlayış ve destek bekliyoruz. Kurallara tam olarak uyalım, hepimiz kendi tedbirimizi alarak ilimizi sağlıklı günlere taşıyalım."

Balıkesir, mutasyonlu virüsün ilk görüldüğü iller arasında yer almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rasim Öztekin hakkında endişelendiren açıklama
Medya

Rasim Öztekin hakkında endişelendiren açıklama

TRT1'de ekranlara gelen Seksenler dizisinde Fehmi karakterini oynayan Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyam..
Hataylı taksiciden kadınlar gününde örnek davranış
Gündem

Hataylı taksiciden kadınlar gününde örnek davranış

Hatay'da taksicilik yapan Oğuz Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz hizmet verdi.
Açık açık duyurdular: İran'ı vuracağız
Dünya

Açık açık duyurdular: İran'ı vuracağız

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran'a yakın zamanda çok sert bir yanıt vereceklerini duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay