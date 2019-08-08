Balıkesir Üniversitesi Besyo taban puanları 2019 kontenjan

Balıkesir Üniversitesi özel yetenek sınav tarihi 2019. YKS tercihleri sona ermesiyle birlikte üniversite adaylar YKS tercih sonuçlarını bekliyordu. ÖSYM YKS 2019 tercih sonuçları açıklamasıyla birlikte üniversite adaylarını şimdi de üniversite ve KYK yurt kayıtları heyecanı sardı. besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu taban puanları merak edilmekte. Balıkesir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, Balıkesir Üniversitesi Spor Yöneticiliği taban puanları…

Balıkesir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000

Spor Yöneticiliği :160.000

Antrenörlük Eğitimi: 160.000

Spor Lisesi: 150.000

Engelli : 100.000

Balıkesir Üniversitesi BESYO 2019 Özel Yetenek Sınavı

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Lisans Programlarına; aşağıda belirtilen kontenjan, puan ve şartlara uygun adaylar arasından özel yetenek sınavı ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alınacaktır.

Önkayıtlar Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosu’nda yapılacaktır.

Besyo ön kayıt belgeleri

1- Başvuru formu (Ön kayıt esnasında verilecektir)

2- 2018 TYT (2019 TYT Puanına Dönüştürülmüş hali) 2019 TYT sonuç belgesinin aslı

3- 2018 yılında her hangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş adayların 2018 yılına ait ÖSYS yerleştirme sonucu (genel yerleştirme, ek yerleştirme ve özel yetenek sınavı yerleştirme) belgesinin aslı

4- 4.5 x 6 ebadında son iki ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

5- TC kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi

6- Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenim belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi. Halen Yükseköğretim Kurumunda okuyanlar için öğrenci belgesi ve Lise diplomasının fotokopisi

7- Sağlık Kuruluşlarından alınacak Sağlık Raporu (Sağlık İzin Belgesi), Bedensel engelli adaylar için Bedensel Engelli Raporu

8- Milli sporcu adayların 2015 yılı ve sonrasında Milli Takım Adına müsabakalara katılmış olması ve bu durumu ön kayıt esnasında belgelemesi zorunludur. Milli sporcular için Milli Sporcu Belgesi’nin aslı(Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacaktır) ve ya noterden tasdikli sureti.

9- Sınava girecek adayların “Spor Özgeçmiş” belgesi ibraz etmeleri durumunda ek puan almaya hak kazanacaklardır.YKS 2019 Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.