Balıkesir Sındırgı'da deprem! Sözbilir'den ilişkin açıklama: Yeni deprem tehlikesi var mı?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depreme ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.48'de meydana gelen depremin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın olduğunu belirtti. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olarak yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili şu ifadeleri kullandı.

Sındırgı'nın güneyinde 10 Ağustos depremi sonrasında yaptıkları arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İZMİR VE MANİSA'DAN GÜZEL HABERLER GELDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin İzmir'de de hissedildiğini belirtti.

Elban, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."

Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Elban, "Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Manisa Valiliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Manisa'da da hissedildiğini bildirdi.

Paylaşımda, "Deprem sonrası Valiliğimiz Kriz Merkezi koordinasyonunda ekiplerimiz hızlıca saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan deprem sonrası hasarlı yapılara girilmemesi uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.