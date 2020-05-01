  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte Balıkesir’de sokaklar sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:58:05 -
Balıkesir sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte Balıkesir’de sokaklar sessizliğe büründü.


Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Balıkesir sessizliğe büründü. Polis ekipleri şehrin işlek noktalarında geçen araçları durdurarak kontrollerini gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağına vatandaşların artık daha da uyduğu görülürken, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası veya adli işlemler uygulanacağı belirtildi.


Öte yandan sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler de hizmete devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı