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Yerel Balıkesir otoyolunda feci kaza: Yardım etmek yerine bakın ne yaptılar?
Yerel

Balıkesir otoyolunda feci kaza: Yardım etmek yerine bakın ne yaptılar?

Yeniakit Publisher
2024-01-10 08:52:00 -

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazayı görüntüleyen vatandaşların yardım etmemesi ise tartışma yarattı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

 

KAZAYI ÇEKİP YARDIM ETMEDİLER

Kazayı görerek duran ve olay yerini videoya çeken vatandaşların kazazedelere yardım etmemesi ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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