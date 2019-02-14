Balıkesir organ bağışında Türkiye birincisi oldu

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yaptığı başarılı çalışmalarla organ bağışında Türkiye birinciliğini elde etti.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü yaptığı başarılı çalışmalarla bir çok metropol şehri geride bırakarak Türkiye birinciliğini elde etti. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü Fuat Çöken ve Dr. Ömer Atsal ve ilçelerde dereceye giren koordinatörlere ödülleri düzenlenen törenle Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop tarafından verildi.Organ ve doku nakli bekleyenler listesine her yıl 4 bin kişinin eklenmekte olduğunu veher yıl 2 bin kişinin ise uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğine değinen Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, “Organ ve Doku Nakli tüm dünyada kabul görmüş bir tedavi yöntemi olup, organ ve doku nakli açısından kadavradan donör tercih edilen en etkin tedavi yöntemidir. Bu gelişmelere rağmen, Ülkemizde; 2018 yılında 22 bin 437 hasta böbrek nakli olmak için beklerken 3861 kişi böbrek nakli olmuş, 2 bin 146 hasta karaciğer nakli olmak için beklerken bin 588 kişi karaciğer nakli olmuş ve bin 85 hasta kalp nakli olmak için beklerken 91 kişi kalp nakli olabilmiştir. Türkiye’de milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı 11 pmp (per million persons) dir. Dünyaya bakıldığında; İspanya 40pmp ile liderliği elinde bulundurmakta iken Avrupa ülkelerinin ortalaması 15pmp’lerdedir. Balıkesir ili sağlık çalışanlarının gayretli ve özverili çalışmaları ile milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı 32,5 pmp’dir. İlimiz Atatürk Şehir Hastanesi 33 beyin ölümü tespiti yaparak 24 donör çıkarmış ve yüzde 73 aile ikna oranı ile 2018 yılında kadavra donör çıkarımında Türkiye Birincisi olmuştur. İlimiz Bandırma Devlet Hastanesi de ilçe devlet hastaneleri arasında 29 beyin ölümü ve 9 dönor tespiti ile Türkiye Birincisi olmuştur. Organ Nakil Koordinatörlerimiz tarafından gerek kurulan stantlarla gerekse yapılan eğitimlerle organ bağışı hakkında bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda 2018 yılında ilimizde 4 bin 556 kişiye organ bağış senedi düzenlenmiştir. Balıkesir Devlet Hastanesi düzenlemiş olduğu 3 bin 503 organ bağış senedi ile 2018 yılında Türkiye Birincisi olmuştur. Yaşam umudunu kaybetmekte olan binlerce hastamız için yeni umut pencereleri açmak üzere tüm halkımıza organ bağışı konusundaki duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.