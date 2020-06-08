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Aktüel

Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ soruşturmasında 74 eski polis için yakalama kararı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 08:15:08 -
Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ soruşturmasında 74 eski polis için yakalama kararı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu meslekten ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda, terör örgütünün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve daha önce meslekten el çektirilen 6 emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis memuru ve 52 polis memuruna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlıların, sohbetlere katıldıkları ve himmet verdiklerine dair beyanlar olduğu, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemiyle kodlandıkları bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da şüphelilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.


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