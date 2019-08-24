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Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak?

TOKİ Balıkesir Karesi konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. 22 Temmuz Pazartesi günü Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda Balıkesir Karesi projesinde yer alan 2+1 ve 3+1 nitelikli bin konutun kurası çekildi. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi tahminen ne zaman olur? Balıkesir Karesi Projesinde 3+1 kuralarında hak sahibi oldum. TOKİ Karasi sözleşmeleri ne zaman yapılacak peşinatlar ne zaman yatacak bilgi verir misiniz? diyerek TOKİ’ye soruyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:28
Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak?

TOKİ Balıkesir Karesi konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. 22 Temmuz Pazartesi günü Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda Balıkesir Karesi projesinde yer alan 2+1 ve 3+1 nitelikli bin konutun kurası çekildi. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi tahminen ne zaman olur? Balıkesir Karesi Projesinde 3+1 kuralarında hak sahibi oldum. TOKİ Karasi sözleşmeleri ne zaman yapılacak peşinatlar ne zaman yatacak bilgi verir misiniz? diyerek TOKİ’ye soruyor.

Balıkesir Karesi 1000 Konut Toplu Konut Projesi kapsamında inşa edilecek olan projede brüt 75 metrekare büyüklükte 2+1 nitelikli 500 adet konut ve brüt 110 metrekare büyüklükte 3+1 nitelikli 500 adet konutlar yer alacak.  Dar ve orta gelir grubuna yönelik inşa edilecek olan Balıkesir Toki 2019 başvuru işlemleri 6 Mart'ta başladı ve 19 Nisan'da son buldu. Toki Balıkesir 2019 projeleri arasında yer alacak olan Karesi Toki projesi başvuru işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Balıkesir İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığıyla yürütüldü. 50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Balıkesir Merkez Karesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 22.07.2019 Pazartesi günü saat 11:00’da Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak? sorusuna TOKİ’den şu şekilde cevap geldi: “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır.”

 

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:28
  1. Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi ne zaman?
  2. Balıkesir Karesi TOKİ teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak?

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