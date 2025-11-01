Balıkesir günlerdir sallanıyor! Sındırgı’da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından günlerdir sarsıntılarla mücadele ediyor. Depremde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımları, belediye ve AFAD ekiplerinin koordinesinde sürüyor.

10 Ağustos’ta da sallandı

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı büyüklükteki başka depremle daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, 27 Ekim saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar sarsıntıyla evlerinden dışarı çıktı. Depremde 4 bina yıkılırken, yıkılan ve hasar gören yapılar dronla havadan görüntülendi.

Ağır hasarlı yapılar yıkılıyor

İlçede Balıkesir, Akhisar ve İbiler caddelerinde yer alan 2, 4 ve 5 katlı toplam 9 ağır hasarlı bina ile 2 metruk yapı, ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkıldı. Merkez ve kırsal mahallelerde de yıkım çalışmaları devam ediyor. Hasarlı cami minareleri, olası risklerin önlenmesi amacıyla tıraşlanıyor. Yıkımı tamamlanan binaların enkazı, belediye ve AFAD ekiplerinin koordinesinde kamyonlarla bölgeden taşınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ise ilçe genelinde hasar tespit ve saha çalışmalarını sürdürüyor.

Artçılar devam ediyor

Öte yandan ilçede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Deprem korkusu nedeniyle bölge halkı evlerine girmeye çekiniyor. Esnaf Çağrı Emrah Doğru, "10 Ağustos’taki deprem sonrası binlerce artçı yaşadık. Geçen hafta yine büyük bir deprem meydana geldi. Deprem fırtınası devam ediyor. Tedirginlikten dükkanlarımıza uğrayamıyoruz, evlere giremiyoruz. Yetkililerin ve uzmanların inceleme yapıp vatandaşları bilgilendirmesini bekliyoruz" diye konuştu