  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Balıkesir depremi Marmara'yı etkiler mi? Üşümezsoy açıkladı
Gündem

Balıkesir depremi Marmara'yı etkiler mi? Üşümezsoy açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Balıkesir depremi Marmara'yı etkiler mi? Üşümezsoy açıkladı

AFAD verilerine göre dün gece saat 22.48’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy değerlendirmelerde bulundu.

AFAD verilerine göre dün gece saat 22.48’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy değerlendirmelerde bulundu.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu depremin Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğini açıkladı.

Üşümezsoy, "23 Nisan'dan sonra kırılan faydan sonra bu depremler tetiklendi. Buradan çıkan enerji yandaki komşuyu rahatsız ederse buna artçı diyoruz. Bu artçı değil tetiklenen deprem. Marmara Depremini burası etkilemez. Ben vatandaşların geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim." ifadelerini kullandı.

Şener Üşümezsoy bölgede daha büyük bir deprem beklenip beklenmediğine ilişkin soruya ise "Stres tamamen boşalmış oldu. Bir süre artçılar olacak ama korkulan yeni bir büyük deprem söz konusu değil." yanıtını verdi.

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Gündem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Gündem

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

TGRT yayınında panik anları! 6,1’lik sındırgı depremi canlı yayında hissedildi
TGRT yayınında panik anları! 6,1’lik sındırgı depremi canlı yayında hissedildi

Medya

TGRT yayınında panik anları! 6,1’lik sındırgı depremi canlı yayında hissedildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23