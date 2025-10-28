Balıkesir depremi Marmara'yı etkiler mi? Üşümezsoy açıkladı

AFAD verilerine göre dün gece saat 22.48’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy değerlendirmelerde bulundu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu depremin Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğini açıkladı.

Üşümezsoy, "23 Nisan'dan sonra kırılan faydan sonra bu depremler tetiklendi. Buradan çıkan enerji yandaki komşuyu rahatsız ederse buna artçı diyoruz. Bu artçı değil tetiklenen deprem. Marmara Depremini burası etkilemez. Ben vatandaşların geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim." ifadelerini kullandı.

Şener Üşümezsoy bölgede daha büyük bir deprem beklenip beklenmediğine ilişkin soruya ise "Stres tamamen boşalmış oldu. Bir süre artçılar olacak ama korkulan yeni bir büyük deprem söz konusu değil." yanıtını verdi.