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Balıkesir cuma saati kaçta? | Balıkesir öğlen namazı saat kaçta

Müslümanlar için büyük öneme sahip cuma günü için milyonlarca Müslüman cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma namazını kılacak olan vatandaşlar cuma namazı yani öğlen namazı saatini merak ediyor. Peki Balıkesir cuma saati kaçta? Diyanet takvimine göre Balıkesir öğlen ezanı kaçta okunacak? İşte detaylar…

29 Haziran 2018 Cuma 08:53
Balıkesir cuma saati kaçta? | Balıkesir öğlen namazı saat kaçta

Müslümanlar için büyük öneme sahip cuma günü için milyonlarca Müslüman cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma namazını kılacak olan vatandaşlar cuma namazı yani öğlen namazı saatini merak ediyor. Peki Balıkesir cuma saati kaçta? Diyanet takvimine göre Balıkesir öğlen ezanı kaçta okunacak? İşte detaylar…

Cuma günleri Müslümanların en mübarek günlerin başında gelmekte. Zira Allah Cuma gününe ayrı bir önem vermiştir. Zira Allah Cuma gününe özel sure dahi indirmiştir. Rabbimiz Cuma saati vaktinde neler yapmamız gerektiğini şöyle buyurmuş “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

29 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

29 Haziran Cuma namazı saat kaçta oldukça merak ediliyor. Cuma namazı, her hafta cemaatle kılınan önemli bir namazdır. Bu yüzden bu kıymetli ibadeti kaçırmamak için Cuma namazı saati öğrenmek isteniyor. Bugün, 29 Haziran Cuma günü, Balıkesir cuma namaz saati 13:18 olarak gözüküyor öğlen ezanı vakti. Bulunduğunuz il ve ilçeye göre cuma namazı saatini öğrenmek için listenin altındaki linke tıklayarak açılan diyanetin resmi sayfasından il ve ilçe seçimi yapmanız yeterli olacaktır.

Cuma namazı bugün saat kaçta (29 Haziran 2018) İl il öğlen ezanı saati

 

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:53
  1. Balıkesir cuma saati kaçta?
  2. Balıkesir öğlen namazı saat kaçta

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