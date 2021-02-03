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Ekonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek
Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe İlçelerindeki 54 adet taşınmazın açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:33:00 -
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru dosyaları 15.02.2021 saat: 17:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale 16.02.2021 tarih ve saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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