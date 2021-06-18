Balıkesir aşıda rekor kırdı

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla dün Balıkesir genelinde 28 bin 996 vatandaşa aşı yapılarak İl rekoru kırıldığını bildirdi.

Türkiye genelinde aşılama oranında 3’üncü sırada yer alan Balıkesir’de her iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 348 bin 401 oldu. Yapılan toplam aşı sayısı ise 888 bin 478'e ulaştı.

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda sağlık personeline teşekkür etti. Aşı sırası gelen vatandaşları ise gecikmeden aşı olmaya davet etti.