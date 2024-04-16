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Yerel Balıkesir açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Balıkesir açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 16:47:00 -
Balıkesir açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında Yunanistan'a gitmek üzere lastik botlarla denize açılan 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında Yunanistan'a gitmek üzere lastik botlarla denize açılan 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 3 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na seyrederken tespit edildi.

Görevlendirilen ekipler, söz konusu bölgede 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında 63 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi. Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların ardından süzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (İLKHA)
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