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Balıkçıların yeni sezon heyecanı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona erecek olmasının ardından denize açılacak olan tekneler yeni sezona palamut avı ile "merhaba" diyecek.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:21
Balıkçıların yeni sezon heyecanı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona erecek olmasının ardından denize açılacak olan tekneler yeni sezona palamut avı ile "merhaba" diyecek.


Balıkçılar şu ana kadar palamutta görüntünün istenilen gibi olmadığını belirtirken yeni sezondan yine de umutlu olduklarını söylüyorlar. Bazı balıkçılar sezonun başlamasına sayılı günler kala tezgahlarını tadilattan geçirirken bu sıralar vatandaşların kurban etine yönelmesi balığa olan talebi düşürdü.


Yeni sezonu heyecanla beklediklerini belirten balıkçılardan Serdar korkmaz, palamutta şu ana kadar görüntünün istenilen gibi olmadığını ifade ederek, “Artık yeni sezona yaklaştık. Bugünlerde balık olmadığı için kültür balıklarını satıyoruz. Sezonun açılmasını bekliyoruz. Şu anda palamutta görüntü yok ancak sonradan olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar görüntünün olması lazım. Bugünlerde tezgahlarda en azından 200 gramlık palamutlar olması gerekirdi. Ağustos ayı en durgun dönemimiz. Kurban Bayramı da araya girdiği için vatandaş ete yöneldi diyebiliriz. Sezon açıldı mı balığa dönecek. Umutlarımız yine var. Vatandaş ta yeni sezonu bekliyor” dedi.


Şu sıralar balığa pek rağbet olmadığını belirten balıkçılardan Turgay Memiş, “Palamutta şu anda bir görüntü yok temennimiz olması yönünde. Ancak görünen bol olacağı yönünde değil. Şu an vatandaş kurban etlerini tüketiyor dolayısıyla balığa pek rağbet yok diyebiliriz” diye konuştu.


Temennilerinin bu sezon balığın bol olması yönünde olduğunu kaydeden balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu, “Bismillah deyip yeni sezona başlayacağız. İnşallah bol ve bereketli bir sezon olur. Şu an görüntü itibariyle palamut pek görüntü vermedi. Görüntüler az olacağı yönünde. Deniz suyusıcaklığı önemli ölçüdebalığı olumsuz etkiliyor. Palamut soğuk suyu sever. Yağmurların olması lazım. Denizden umut kesilmez her zaman umudumuz var.Açılıştapalamut, istavrit bol olsa çok daha güzel olacak. Dolayısıyla diğer balık çeşitleri de tezgahları süsleyecek fiyatlarda aşağı gelecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:21
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