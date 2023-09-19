Balıkçılardan skandal karar! O iddia kan dondurdu! Rezalet ki ne rezalet

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Avın ardından bollaşan hamsi fiyatları gün geçtikçe fiyatları düşmeye başlarken, bir grup hal esnafı ise Beylikdüzü Gürpınar balık halinde balıkçıların "fiyatlar yükselsin" diye denize açılmadığını öne sürdü. Esnaflar, kayıkların önünde protesto eylemi yaptı.

1 Eylül itibariyle Marmara, Ege ve Karadeniz'de de av yasağı sona ererken Akdeniz'de ise yasak 16 Eylül'de kalktı. Sezonun ilk açışının ardından hamsinin kilogram fiyatı pazarlarda 100 TL'lere kadar çıkarken, fiyatlar şu an 60 TL'ye kadar geriledi.

Fiyatlar yükselsin diye denize açılmıyorlar

Avın ardından bollaşan hamsi fiyatları gün geçtikçe fiyatları düşmeye başlarken, bir grup hal esnafı ise Beylikdüzü Gürpınar balık halinde balıkçıların denize açılmadığını öne sürdü. Balıkçıların hamsi fiyatlarını yükseltmesi için boykot yaptığını ve bu nedenle de balığa çıkmadıklarını iddia etti.

40 liralık hamsi 150 TL olsun istiyorlar

Halin önünden video çeken esnaf, "Görüyorsunuz kayıklar halka ucuz balık satılıyor diye protesto ediyor. Denize çıkmıyorlar, sahada balık yok. Dün hamsi bende kilosu 40 TL'ydi, bugün bana kilosunu 150 TL'ye satmamı söylüyorlar. 300 TL'ye kolisini aldığım balığı bugün 1250 TL'ye alacağımı söylüyorlar. Kaç tane esnaf bugün tezgah açamadık. Sebebi boykot yapacaklarmış" ifadelerini kullandı.

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