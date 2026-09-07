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Sonra "Vay benim hiç haberim yoktu" demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

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Sonra “Vay benim hiç haberim yoktu” demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

Meta, güvenlik güncellemelerini ve artan sistem gereksinimlerini gerekçe göstererek WhatsApp'ın destekleyeceği işletim sistemi sürümlerini güncellediğini duyurdu. Alınan yeni kararla birlikte 8 Eylül 2026'dan itibaren yalnızca Android 6 ve üzeri sürümler, 30 Kasım 2026'dan itibaren ise yalnızca iOS 15.5 ve üzeri sürüme sahip cihazlar uygulamayı çalıştırabilecek. Eski sürümlerde kalan milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının mağduriyet yaşamaması için acilen yazılım güncellemesi yapması veya yeni cihaz arayışına girmesi gerekiyor.

#1
Foto - Sonra "Vay benim hiç haberim yoktu" demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

Meta, WhatsApp'ın Android ve iOS cihazlarda çalışması için gereken yazılım gereksinimlerini bir kez daha güncelledi. 8 Eylül 2026 itibarıyla uygulama yalnızca Android 6 veya üzeri sürümlerde desteklenecek. 30 Kasım 2026'dan itibaren ise yalnızca iOS 15.5 veya daha yeni sürümleri çalıştıran iPhone'larda desteklenecek. - Kaynak: donanimhaber.com

#2
Foto - Sonra "Vay benim hiç haberim yoktu" demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

WhatsApp'ın sistem gereksinimleri, uygulamanın en son güvenlik güncellemeleriyle korunmasını sağlamak için her yıl güncelleniyor. Şirket, işletim sistemlerini analiz ettiğini ve en az kullanıcısı olan en eski işletim sistemlerine desteği kestiğini belirtiyor. Geçen yıl, minimum gereksinimi iOS 15.1 ve Android 5.0'a yükseltmişti.

#3
Foto - Sonra "Vay benim hiç haberim yoktu" demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

Bu değişiklik iPhone kullanıcılarını çok fazla etkilemeyecek. WhatsApp'ın mevcut minimum gereksinimi olan iOS 15.1'i destekleyen tüm cihazlar, iOS 15.5 veya daha yeni sürüme güncellenebiliyor. iOS 15, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (birinci nesil), iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta çalışıyor. Apple, -güvenlik güncellemeleri sayfasında da belirtildiği üzere- aynı cihazlar için iOS 15.8.8 sürümünü 11 Mayıs 2026'da yayınladı. Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek indirilebilir olan en son sürümü yükleyebilirsiniz.

#4
Foto - Sonra "Vay benim hiç haberim yoktu" demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

Android telefonlar için durum biraz daha karmaşık. Meta, sistem gereksinimlerini 5.0 (Lollipop) sürümünden 6.0 (Marshmallow) sürümüne yükseltti. Bazı eski akıllı telefonlar bu yükseltmeyi desteklemeyebiliyor ve WhatsApp'ın sorunsuz çalışmaya devam etmesi için kullanıcıların yeni cihaz satın alması gerekebilir. Mevcut yazılım sürümünüzü kontrol etmek için Ayarlar'a gidin ve Telefon Hakkında bölümüne gelene kadar aşağı kaydırın. Cihazınızı Android 6.0 veya daha yeni bir sürüme yükseltmek için Ayarlar - Sistem > Yazılım güncellemeleri bölümüne gidin.

#5
Foto - Sonra "Vay benim hiç haberim yoktu" demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

WhatsApp, “Cihazlar ve yazılımlar sık ​​sık değişiyor, bu nedenle desteklediğimiz işletim sistemlerini düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncellemeler yapıyoruz. Ayrıca bu cihazlar en son güvenlik güncellemelerini almamış olabiliyor ya da WhatsApp'ı çalıştırmak için gereken işlevselliğe sahip olmayabiliyor.” diyor.

#6
Foto - Sonra "Vay benim hiç haberim yoktu" demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

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