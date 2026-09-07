Sonra “Vay benim hiç haberim yoktu” demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak
Meta, güvenlik güncellemelerini ve artan sistem gereksinimlerini gerekçe göstererek WhatsApp'ın destekleyeceği işletim sistemi sürümlerini güncellediğini duyurdu. Alınan yeni kararla birlikte 8 Eylül 2026'dan itibaren yalnızca Android 6 ve üzeri sürümler, 30 Kasım 2026'dan itibaren ise yalnızca iOS 15.5 ve üzeri sürüme sahip cihazlar uygulamayı çalıştırabilecek. Eski sürümlerde kalan milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının mağduriyet yaşamaması için acilen yazılım güncellemesi yapması veya yeni cihaz arayışına girmesi gerekiyor.