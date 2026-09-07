Sonra “Vay benim hiç haberim yoktu” demeyin! WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

Android telefonlar için durum biraz daha karmaşık. Meta, sistem gereksinimlerini 5.0 (Lollipop) sürümünden 6.0 (Marshmallow) sürümüne yükseltti. Bazı eski akıllı telefonlar bu yükseltmeyi desteklemeyebiliyor ve WhatsApp'ın sorunsuz çalışmaya devam etmesi için kullanıcıların yeni cihaz satın alması gerekebilir. Mevcut yazılım sürümünüzü kontrol etmek için Ayarlar'a gidin ve Telefon Hakkında bölümüne gelene kadar aşağı kaydırın. Cihazınızı Android 6.0 veya daha yeni bir sürüme yükseltmek için Ayarlar - Sistem > Yazılım güncellemeleri bölümüne gidin.