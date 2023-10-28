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Yerel Balıkçılardan 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi
Yerel

Balıkçılardan 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:55:00 -
Balıkçılardan 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle denizde 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi hazırladı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle denizde 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi hazırladı.

İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı, Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında beldede balıkçıların katılımıyla etkinlik düzenledi. Balıkçı barınağında toplanan İğneada ve Kıyıköylü balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı. Balıkçılar daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile birlikte denize açıldı.

Balıkçı tekneleri, denizde ‘ay yıldız ile 100'üncü yıl’ koreografisi oluşturdu. Balıkçı teknelerinin dronla havadan görüntülenen ‘ay yıldız ile 100'üncü yıl’ koreografisi büyük beğeni topladı.
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