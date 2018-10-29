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Balıkçılarda 11 kilogramlık levrek mutluluğu

Denize açılan balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda, 11 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:26
Balıkçılarda 11 kilogramlık levrek mutluluğu

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, 1 metre uzunluğunda ve 11 kilogram ağırlığında levrek yakaladı. 

Balıkçıların ağlarına takılan levrek, tezgahta kilogramı 90 liradan satışa sunuldu.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, levreğin son yıllarda nadir avlanan balık türlerinden olduğunu söyledi.

Palamut avı için denize açıldıklarını ancak ağlarına 11 kiloluk levrek takıldığını ifade eden Tuncer, "Avlanan levrek 11 kilo ağırlığında. Kilogramı 90 liradan satışa sunduk. Palamuda niyet etmiştik ama kısmetimizde levrek varmış. Biz isteriz ki levrek her zaman ağlarımıza takılsın. Ancak son yıllarda giderek azaldı ve böyle nadir olarak ağlarımıza takılıyor. O nedenle fiyatı da yüksek oluyor." diye konuştu.

Tuncer, levreğin çok lezzetli bir balık türü olduğuna işaret ederek, "Bu büyüklükteki bir levreği herkes alamıyor. Daha çok restoranlara satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.
 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:26
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