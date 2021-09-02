Balıkçılar ilk gün istavritle döndü
2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu’nun başlamasıyla “vira bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, ağlarını doldurarak kıyıya döndü. Çeşitlerine göre tezgahlarda yerini almaya başlayan balıklara vatandaşlar ilk gün ilgi gösterdi. Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı’nda önceki gün akşam saatlerinde düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış töreninin ardından denize açılan balıkçıların ağlarına, Karadeniz’in Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit balığı takıldı.
Saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakan balıkçıların avladıkları istavrit, teknelerle en yakın kıyıya ulaştırıldı. Buradan da soğuk hava deposu bulunan kamyonetlerle Trabzon Balık Hali’ne taşınan balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kısa sürede tükendi. Balıkçı Recep Denizer, deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunu belirterek, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi. Balıkçı Bahadır Özsandıkçı da teknelerin ilk gün istavritle kıyıya döndüğünü, 5-10 gün sonra palamut bolluğunun başlamasını bekledikleri kaydetti. Özsandıkçı, “Vatandaşımız bu sene ucuza balık yiyebilecek öyle görünüyor ilk günden” diye konuştu.
vatandaşlar afiyetle yiyecek
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da bu sezonun istavrit bereketiyle başladığını söyledi. Balıkçıların geçen av sezonunda müsilaj nedeniyle mağdur olduğunu hatırlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu: “Balıkçılarımız uzun bir aradan sonra denize açıldı, ağlarına istavrit takıldı. İstavrit sezon başında balıkçıları sevindirecek gibi duruyor. Bu yıl fiyatlar da uygun. Vatandaşlarımız afiyetle istavrit yiyecek.”