Balıkçılar ilk gün istavritle döndü

Saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakan balıkçıların avladıkları istavrit, teknelerle en yakın kıyıya ulaştırıldı. Buradan da soğuk hava deposu bulunan kamyonetlerle Trabzon Balık Hali’ne taşınan balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kısa sürede tükendi. Balıkçı Recep Denizer, deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunu belirterek, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi. Balıkçı Bahadır Özsandıkçı da teknelerin ilk gün istavritle kıyıya döndüğünü, 5-10 gün sonra palamut bolluğunun başlamasını bekledikleri kaydetti. Özsandıkçı, “Vatandaşımız bu sene ucuza balık yiyebilecek öyle görünüyor ilk günden” diye konuştu.

vatandaşlar afiyetle yiyecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da bu sezonun istavrit bereketiyle başladığını söyledi. Balıkçıların geçen av sezonunda müsilaj nedeniyle mağdur olduğunu hatırlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu: “Balıkçılarımız uzun bir aradan sonra denize açıldı, ağlarına istavrit takıldı. İstavrit sezon başında balıkçıları sevindirecek gibi duruyor. Bu yıl fiyatlar da uygun. Vatandaşlarımız afiyetle istavrit yiyecek.”