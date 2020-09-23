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Ekonomi Balıkçılar havaların soğumasıyla palamudun daha da bollaşmasını bekliyor
Ekonomi

Balıkçılar havaların soğumasıyla palamudun daha da bollaşmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:36:01 -
Balıkçılar havaların soğumasıyla palamudun daha da bollaşmasını bekliyor

ORDU (AA) - Ordulu balıkçılar, yeni sezonda bereketli başlanan palamut avının havaların soğumasıyla daha da bollaşmasını bekliyor.

Ordu Perşembe Medreseönü Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir, gazetecilere, geçen seneye oranla bu yıl balığın daha iyi olduğunu söyledi.

Bazı mecralarda abartıldığı kadar da balık olmadığını belirten Demir, "Bunu balıkların fiyatından anlayabiliriz. O kadar bol balık olsa fiyatlar bu kadar yüksek olmaz. Palamudun çifti tezgahta 20 ile 30 lira arasında satılıyor." dedi.

Demir, Zonguldak ile Sinop arasında balıkçılığın daha iyi olduğunu ifade ederek, Ordu'nun Ünye tarafında balıkçılığın iyi, Fatsa'dan sonra Perşembe tarafına doğru ise çok zayıf olduğunu kaydetti.

Şu anda balık çeşitlerinden palamudun tercih edildiğini, mezgit ve istavritin de avlandığını anlatan Demir, "Mezgit 25 ile 35 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Fazla tutulmadığı için fiyat yüksek. Bu balık 12 ay boyunca aranıyor. Çocuklar, yaşlılar da çok seviyor. İstavritte şu anda gırgırlar çalışmıyor. Trol istavritleri var ama fiyatlar pahalı. Kilosu şu anda tezgahta 30 lira." diye konuştu.

Demir, havaların soğumasıyla ekim ayında palamudun bir araya toplanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Sayı biraz daha yükselebilir. Yani şu anda dağınık, parça parça balıklar. Su soğudukça bir araya toplanacak. Biraz daha fazla olacak ve fiyat biraz daha düşer diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Çünkü bu işten para kazanılacaksa fazla olursa sürümden kazanırsın. Hem vatandaş ekonomik açıdan sıkıntı çekmemiş olur hem bizim için daha iyi olur. Bol olması her zaman iyidir."

Havaların soğumasıyla kasım ayı gibi hamsinin tutulabileceğini dile getiren Demir, "Denizde hamsi var diye düşünüyorum. Göstergesi de böyle. Balıkçı reislerimiz de 'Hamsi var' diyorlar. İnşallah günü geldiğinde tutulursa insanlarımız da hamsiyi ucuz bir şekilde yerler." ifadelerini kullandı.


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