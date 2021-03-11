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Dünya Balıkçılar denizde iPhone 12 dolu konteyner buldu
Dünya

Balıkçılar denizde iPhone 12 dolu konteyner buldu

Sosyal medya, denizin ortasında ağzına kadar iPhone 12 ile dolu konteyner bulan balıkçıları konuşuyor. Videonun gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken konuya ilişkin Apple'dan bir açıklama gelmedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:22:00 -

 

iPhone 12 dolu bir konteyner buldukları iddia edilen balıkçıların videosu sosyal medyada gündem oldu.

Denizin ortasındaki bir balıkçı teknesinde çekilen ancak ne zaman çekildiği belli olmayan videoda, balıkçılar denizde yüzen bir konteyner buluyorlar.

Bir noktası parçalanan konteyner içinin telefonla dolu olduğu görülüyor. Bu noktadan sonra balıkçıların sevinç çığlıkları ve ıslıklar duyuluyor.

Apple açıklama yapmadı

Videonun gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Üstelik Apple'dan da herhangi bir açıklama gelmiş değil. Fakat ne olursa olsun, ilginç video sosyal medyanın diline dolanmış durumda.

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