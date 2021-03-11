Balıkçılar denizde iPhone 12 dolu konteyner buldu

iPhone 12 dolu bir konteyner buldukları iddia edilen balıkçıların videosu sosyal medyada gündem oldu.

Denizin ortasındaki bir balıkçı teknesinde çekilen ancak ne zaman çekildiği belli olmayan videoda, balıkçılar denizde yüzen bir konteyner buluyorlar.

Bir noktası parçalanan konteyner içinin telefonla dolu olduğu görülüyor. Bu noktadan sonra balıkçıların sevinç çığlıkları ve ıslıklar duyuluyor.

Apple açıklama yapmadı

Videonun gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Üstelik Apple'dan da herhangi bir açıklama gelmiş değil. Fakat ne olursa olsun, ilginç video sosyal medyanın diline dolanmış durumda.