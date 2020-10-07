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Aktüel Balıkçılar av sezonundan memnun
Aktüel

Balıkçılar av sezonundan memnun

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç: - "Havalar çok sıcak, bu nedenle balıklar kıyıdan, yasak yerlerden gidiyor. Bununla ilgili sıkıntılar var. Balık piyasasında fiyatlar yüksek. Balık bu sene para ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:26:33 -
Balıkçılar av sezonundan memnun

SAMSUN (AA) - Samsun'da balıkçılar, yeni av sezonunda teknelerini başta palamut olmak üzere çeşitli balık türleriyle doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, denizlerde av sezonunun bereketli başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla balıkçıların tekneleriyle denizlere açıldığını, tezgahların da balık çeşitleriyle renklendiğini belirten Malkoç, "Havalar çok sıcak, bu nedenle balıklar kıyıdan, yasak yerlerden gidiyor. Bununla ilgili sıkıntılar var. Balık piyasasında fiyatlar yüksek. Balık bu sene para ediyor." dedi.

Hamsinin 10 Kasım'dan sonra avlanmaya başlanacağını belirten Malkoç, şöyle devam etti:

"Denizde bir parça hamsi var ama palamut olduğundan dolayı az avlanıyor. Palamut tüketiyor onu. Çinekop var. Bütün bu balıklar hamsi tüketiyor. O yüzden hamsi bu sene az avlanır ama Marmara'da hamsi bol. Denizde balık bol ama deniz suyu sıcaklığıyla ilgili sıkıntımız var. Deniz suyu sıcaklığı 25 derece. Denizin şu an 18 derece olmasını isterdik."

Malkoç, bugünlerde denizde palamuttan sonra istavrit, mezgit ve çinekop avlandığına işaret ederek, palamut dışındaki balıkların deniz suyu sıcaklığı nedeniyle 24 metrenin altında yaşadığını, havaların yağışlı olması durumunda su yüzeyine çıktığını anlattı.

Birçok balıkçının havaların soğumasını beklediğini vurgulayan Malkoç, "Troller beklemede, havaların soğumasını bekliyor." diye konuştu.

Kentte balık satışı yapan Recep Erdoğan ise sezondan umutlu olduklarını, bugüne kadar bereketli bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Erdoğan, palamut tanesinin 10-15, mezgit kilogramının 15-30, barbun 20-40, levrek 25-40, çupra 30-40, çinekopun ise 15-25 liradan satıldığını kaydetti.


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