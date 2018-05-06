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Balıkçılar ağlarına takılan tarihi eserleri devlete teslim etti

Abhazya deniz sularında balık avı sırasında ağlarına tarihieserler takılan balıkçılar, paha biçilemez tarihi eserleri Abhazya devletine teslim etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:56
Balıkçılar ağlarına takılan tarihi eserleri devlete teslim etti

Abhazya’nın başkenti Sohum açıklarında tekneleriyle balık avı yapmak için denize ağ atan balıkçılar, ağların çekilmesi sırasında bazı küplerin ağlarına takıldığını fark etti. Sohum’un 6 mil açığında ‘Abhazya Kahramanı’ isimli geminin mürettebatı bunun üzerine çıkan küplerin önemli olabileceğini düşünerek Abhazya Arkeoloji Müzesi’ne götürdü. Burada kayıt altına alınan küpler üzerinde araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde bu küplerin milattan önce 6. yüzyılda, Abhazya’da var olan Diaskurya krallığına ait olduğu, Helenistik döneme ait olduğu anlaşılan küplerin tahıl ürünlerinin muhafazası için kullanıldığı tespit edildi. İki adet küpün işlemlerin tamamlanmasından sonra resmen Abhazya Devlet Müzesi envanterlerine gireceği öğrenilirken, Abhazya açıklarında deniz diplerinde bu gibi tarihieserlerin son dönemlerde sık sık açığa çıkmaya başladığı vurgulandı. Ocak ayı içerisinde de tarihi eser gömüsü bulan bir Abhazya vatandaşı tüm tarihi eserleri devlete teslim etmişti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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