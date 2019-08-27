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Balıkçı kasabasından cazibe merkezine

Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan Aliağa, bu uzun süreçte nüfus özellikleri bakımından oldukça köklü bir değişime uğrarken, aynı zamanda da zengin bir kültür birikimine sahip önemli bir kent haline geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 12:48
Balıkçı kasabasından cazibe merkezine

Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan Aliağa, bu uzun süreçte nüfus özellikleri bakımından oldukça köklü bir değişime uğrarken, aynı zamanda da zengin bir kültür birikimine sahip önemli bir kent haline geldi.



Kuruluş özellikleri itibariyle tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi temel geçim faaliyetlerine dayalı bir sosyo-ekonomik yapının şekillendiği Aliağa, 1937 yılında Menemen’e bağlı bucak statüsü kazandı. 1952’de belediye teşkilatı kurulan Aliağa, 14 Ocak 1982 tarihli 2585 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle de ilçe statüsüne kavuştu. 1970’lerden itibaren gerek devlet gerekse de özel sektör yatırımlarıyla hızlı bir sanayileşme süreci yaşandı. Bu süreçle birlikte Aliağa çok yakın bir süre zarfında Türkiye’nin dört bir yanından önemli ölçüde nüfusu kendine çekmeye başladı. Günümüzde dev sanayi üretim tesislerine ve önemli liman işletmelerine ev sahipliği yapan Aliağa, balıkçı kasabasından Türkiye’nin cazibe merkezi haline geldi. Türkiye’nin en değerli üretim tesislerinin yer aldığı Aliağa, ekonomik anlamda hızlı bir yükseliş gösterdi.



Nüfusta hızlı yükseliş


1935 yılında 8 bin 805 kişinin kayıtlı olduğu Aliağa ilçe nüfusu, 1950 yıllarında 11 bin 303 kişiye, 1975 yılında 18 bin 72 kişiye, 2000 yılında 57 bin 192 kişiye, 2010 yılında 65 bin 753 kişiye, 2016 yılında 91 bin 26 kişiye, 2017 yılında 94 bin 70 kişiye, 2018 yılında ise 95 Bin 392 kişiye ulaştı. Kent nüfusu 1935-1975 yılları arasında yüzde 105.2 oranında (9 bin 267 kişi) artarken, sanayileşmenin yaşandığı 1975-2017 yıllarında yüzde 420.5 oranında (75 bin 998 kişi) arttı.



En kalabalık Yeni Mahalle


Son istatistiklere göre kent nüfusunun büyük bir bölümü merkez mahallelerde ikamet etmeyi tercih ediyor. Kırsal nüfusun dağılışı ise geniş tarım ve mera arazilerinin varlığı, su kaynaklarına kolay erişim, ulaşım imkânları ile sanayi alanlarının konumu gibi çeşitli türden faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) verilerine göre 30 mahallesi bulunan kentte en kalabalık nüfus 19 bin 595 kişinin ikamet ettiği Yeni Mahalle olurken, en az nüfus 51 kişinin ikamet ettiği Çoraklar Mahallesinde bulunuyor.



Nüfus 25-39 yaş aralığında yoğunlaşıyor


TUİK’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla açıkladığı verilere göre 95 bin 392 kişinin yaşadığı Aliağa’da erkek nüfusu 52 bin 320, kadın nüfusu ise 43 bin 72’dir. İzmir’in genç nüfusa sahip ilçelerinden olan Aliağa’da nüfus daha çok 25-39 yaş aralığında yoğunlaşıyor. Bu yaş aralığındaki erkek nüfusu 16 bin 54, kadın nüfusu 12 bin 26 toplamda da 28 bin 80. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta 7 bin 382 erkek, 5 bin 175 kadın yer alıyor. En az nüfus ise 153 kişi ile 90 yaş ve üstünde bulunuyor.



Sivas birinci sırada


Günümüzde Türkiye’nin dört bir yanından göç almaya devam Aliağa’da İzmir ili dışında ilçede nüfus çoğunluğuna 4 bin 87 kişi ile Sivas iline bağlı yaşayanlar sahipken, Sivas ilini sırasıyla 3 bin 762 kişi ile Manisa, 3 bin 74 kişi ile Mardin, 2 bin 728 kişi ile Erzurum, 2 bin 449 kişi ile Ağrılılar takip ediyor. İzmir iline bağlı yaşayan kişi sayısı ise 31 bin 615.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:48
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