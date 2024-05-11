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Yaşam Balık tutmak için canını böyle hiçe saydı
Yaşam

Balık tutmak için canını böyle hiçe saydı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 16:13:00 -

Zonguldak'ta bir kişi metrelerce yükseklikteki tehlikeli kayalıklara çıkıp balık tutmaya çalıştı.

Zonguldak’ta bir amatör balıkçı, metrelerce yüksekliğe aldırış etmeden tehlikeli kayalıklarda balık tutmaya çalıştı. Son dönemde Karadeniz’de ve Zonguldak açıklarında istavrit bolluğu amatör olta balıkçılarının yüzünü güldürüyor. Ancak günün öğle saatleri sonrası tehlikeli kayalıklarda canını hiçe sayarak balık tutmaya çalışan bir vatandaş yürekleri ağıza getirdi. Zaman zaman dev dalgaların kayalıklara uzandığı bölgede balık tutan amatör balıkçı saatlerce tehlikeli olarak denize olta sallamaya devam etti. Uzun süren çabanın ardından pek verim alamayan amatör balıkçı, oltasını sudan çıkartarak eşyalarını toplayıp bölgeyi terk etti.

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