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Yerel Balık tutarken baraj gölüne düşen uzman çavuş boğuldu
Yerel

Balık tutarken baraj gölüne düşen uzman çavuş boğuldu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine izne gelen uzman çavuş, balık tutmak için gittiği Mehmetli Baraj gölüne düşerek boğuldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 07:08:00 -
Balık tutarken baraj gölüne düşen uzman çavuş boğuldu

Edinilen bilgiye göre Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu (24) memleketi Sumbas ilçesine izne geldi. Mehmetli Baraj gölüne balık tutmak için gelen Ziyanoğlu, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle göle düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra sudan çıkartılan Nedim Ziyanoğlu ambulansla Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nedim Ziyanoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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