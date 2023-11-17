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Ekonomi Balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor, fiyatlar geriledi
Ekonomi

Balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor, fiyatlar geriledi

Yeniakit Publisher
2023-11-17 13:09:00 -
Balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor, fiyatlar geriledi

İstanbul’da balık tezgahlarında çeşitliliğinin ve bolluğun olduğu görüldü. Balıkta bollukla beraber fiyatlarda geriledi.

Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Balık sezonunun başında başlayan hamsi bolluğu devam ediyor. Sezon başında 150-200 liraya kadar yükselen hamsi fiyatı 100 liraya geriledi. Tezgahlarda geçen sene bol olan palamutun ise az olduğu göze çarptı. Diğer çeşitlerde ise yine bolluk var. Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda lüfer balığı tanesi 200-250 liradan, levrek 180 liradan, palamut 110 liradan, istavrit kilosu 200, çinakop kilosu ise 300 liradan satılıyor.

Balık tezgahlarında çeşitliliğin çok olduğunu aktaran balıkçı Savaş Güzel, ''Balık sezonu çeşit olarak üç aydır aynı gidiyor. Her çeşit balık var. Havalar güzel gidiyor, bu da tezgahlara bolluk olarak yansıyor. Bu sene palamut balığı görülmüyor, çok az var. Özellikle lüfer ve hamside inanılmaz bir bolluk var. İyi hamsinin kilosu 100 liraya satılıyor. Şu an vatandaşlar tarafından en çok hamsi tercih ediliyor'' dedi.

Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda balık almaya gelen vatandaş ise ''Üç kilo sarıkanat, bir kiloda hamsi aldım. İşyerinde arkadaşlarımızla hazırlayacağız. Sürekli balık çarşısına uğruyorum. Fiyatları genel olarak pahalı buldum'' diye konuştu.

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