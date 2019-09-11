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Balık pazarlarında talep aynı fiyatlar farklı

1 Eylül itibarıyla açılan ve 10 günü geride bırakan yeni balık sezonunda talep hemen her yerde aynı iken, fiyatlar kimi balık pazarlarında ucuz kimi manavlarda ise ateş pahası.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:17
Balık pazarlarında talep aynı fiyatlar farklı

1 Eylül itibarıyla açılan ve 10 günü geride bırakan yeni balık sezonunda talep hemen her yerde aynı iken, fiyatlar kimi balık pazarlarında ucuz kimi manavlarda ise ateş pahası.


Samsun İlkadım ilçesinde Fuar Caddesi Adnan Kahveci Parkı yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi Balık Pazarındaki balıkçılar "Talep iyi fakat fiyatlar pahalı" derken, Saathane Meydanı’ndaki balıkçılar ise fiyatların makul, talep ve ilginin de kendilerini memnun ettiğini söylüyor.


Büyükşehir Balık Pazarında balık manavı işleten bir balıkçı, bu sene tezgahta mezgit ve istavritin bol olduğunu belirterek, “Bu sene mezgit balığı çok çıkıyor, istavrit çok çıkıyor. Satışlardan da memnunuz ama fiyatlarımız pahalı. Örneğin mezgit 25 TL, barbun 25 TL-30 TL veya 50 TL. Yani fiyatlar yüksek” dedi.


Bu sene birçok balıkçının belirttiği ’palamudun yerini hamsi aldı’ iddiasına katılmadığını ifade eden balıkçı, “Hamsi Samsun’da henüz çıkmadı" açıklamasında bulurdu.



Barbun, hamsi, istavrit ve mezgit revaçta


Büyükşehir Belediyesi Balık Pazarında balık manavı işleten başka bir balıkçı da diğer balıkçının aksine hamsinin çok çıktığı yönünde görüş beyan ederek, “Barbun, hamsi, istavrit ve mezgit çok çıkıyor. Palamut olmadığı için fiyatlar normal düzeyde. Palamut olsa fiyatlar daha ucuz olurdu” diye konuştu.


Fiyatların balığın boyutuna göre değiştiğini söyleyen aynı balıkçı, “Mesela mezgitin iri boyları 15-20 TL, ince boyları 10 TL. Barbun da aynen öyle; ince boyları 10-15 TL, iri boyları 20-25 TL. İnşallah hamsinin bol olmasını bekliyoruz. Bu sene palamut yok çünkü. Geçen sene palamut var hamsi yoktu” diyerek satışlarda da iyi olduklarını da sözlerine ekledi.



Saathane Meydanı’nda bulunan balık manavlarında ise hem fiyatlar ucuz hem balıkçılar sezondan yana çok memnun ve umutlu. Burada çalışan bir balıkçı, Büyükşehir Pazarındaki balıkçılar gibi barbun, mezgit ve istavritin çok çıktığını ifade ederek, “Bunlar bu sene palamudun yerini aldı. Bu sene hamsi balığı çok olacak” ifadelerini kullandı.


Fiyatların makul olduğunu belirten Saathane balıkçıları, “Barbun 5 TL, istavrit 5 TL, mezgit 5 TL. Satışlardan yana çok memnunuz. Halk rağbet ediyor, talep var. Herkes geliyor balığını alıp yiyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:17
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